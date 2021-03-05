18-летнюю фигурантку дела о беспорядках в Бресте, которая скрывалась, задержали - и отправили под стражу

Источник материала: Tut.by

18-летнюю Виталию Бондаренко, которая является одной из 10 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Бресте 10 августа, задержали, сообщает «Брестская газета» . Она ранее покинула страну, судебное производство в ее отношении приостановили, объявили в розыск и изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.



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Это произошло в феврале, но когда именно не сообщается. Девушка вернулась в Беларусь из-за границы как раз в разгар судебного процесса по делу. Через несколько дней ее задержали и отправили сначала в ИВС, а затем в СИЗО, сообщает «Белсат» .

Напомним, 15 февраля суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник и двух народных заседателей начал рассмотрение уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РБ в отношении группы лиц. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках 10 августа 2020 года, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением имущества.

10 фигурантам дела, двое из которых — несовершеннолетние, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы . Семь из них до суда находились под стражей, двое несовершеннолетних — под присмотром.

На первое слушание явились 9 из 10 обвиняемых. Среди них есть двое ранее судимых, многодетный отец, несовершеннолетний учащийся колледжа и даже школьник. Никто из них не признает вину полностью, часть признает частично.