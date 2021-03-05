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Снова минус и метель. Какой будет погода в Гомеле в длинные мартовские выходные

05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже сменили пуховики на легкие пальто? Даже не думайте: впереди, предупреждает pogoda.by, в Гомеле настоящая зима со всеми ее атрибутами.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Итак, в Гомеле в субботу утром -6°C, днем -3°C и снег.

В воскресенье +2°C, но — сильный северно-западный ветер порывами до 16 м/с и метель.

В понедельник, 8 марта, +3°C, ветер не прекратится, возможно, пойдет мокрый снег.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Уже сменили пуховики на легкие пальто? Даже не думайте!
 
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