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Снова минус и метель. Какой будет погода в Гомеле в длинные мартовские выходные
05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже сменили пуховики на легкие пальто? Даже не думайте: впереди,
Итак, в Гомеле в субботу утром -6°C, днем -3°C и снег.
В воскресенье +2°C, но — сильный северно-западный ветер порывами до 16 м/с и метель.
В понедельник, 8 марта, +3°C, ветер не прекратится, возможно, пойдет мокрый снег.
Хороших выходных, друзья!
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Уже сменили пуховики на легкие пальто? Даже не думайте!
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