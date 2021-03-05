Снег, метель и заморозки. Погода в Гродно в большие выходные

Источник материала: Tut.by

В большие выходные в Гродно, кажется, вернется зима: будет прохладно и снежно, сильный ветер и даже метель, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу — переменная облачность. Утром и вечером снег, днем — мокрый снег. Днем до +2°C. Утром и вечером — заморозки. И до -5°C.

В воскресенье сплошная облачность и снег. Ночью и утром — сильный ветер. Днем до +2°C.

В понедельник все также снежно и пасмурно. Днем — около нуля. Вечером и утром — до -5°C. Вечером возможна метель.

Хороших выходных!

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