|
Снег, метель и заморозки. Погода в Гродно в большие выходные
05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В большие выходные в Гродно, кажется, вернется зима: будет прохладно и снежно, сильный ветер и даже метель,
В субботу — переменная облачность. Утром и вечером снег, днем — мокрый снег. Днем до +2°C. Утром и вечером — заморозки. И до -5°C.
В воскресенье сплошная облачность и снег. Ночью и утром — сильный ветер. Днем до +2°C.
В понедельник все также снежно и пасмурно. Днем — около нуля. Вечером и утром — до -5°C. Вечером возможна метель.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большие выходные в Гродно, кажется, вернется зима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)