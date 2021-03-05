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Заморозки, сильный ветер, возможен снег. Весну придется подождать
05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На длинных выходных в Бресте похолодает, сообщает
В субботу утром будет переменная облачность, без осадков. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до +4°С.
В воскресенье небо затянет тучами, возможен мокрый снег и сильный ветер — порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +4°С.
В понедельник утром и вечером обещают заморозки и снег. Днем столбик термометра поднимется до +2°С.
Хороших выходных, друзья!
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Все о погоде в Бресте на длинные выходные.
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