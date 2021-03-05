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Заморозки, сильный ветер, возможен снег. Весну придется подождать

05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На длинных выходных в Бресте похолодает, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В субботу утром будет переменная облачность, без осадков. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до +4°С.

В воскресенье небо затянет тучами, возможен мокрый снег и сильный ветер — порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +4°С.

В понедельник утром и вечером обещают заморозки и снег. Днем столбик термометра поднимется до +2°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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