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Зима возвращается - до минус 12 °C! В Могилеве - снова морозы и снегопады

05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилев в эти первые — и большие! — выходные марта возвращается зима. Собственно, она вернулась уже сегодня. В ближайшие дни будет так же: мороз и снег. Да-да, на следующей неделе, по предварительным данным pogoda.by, будет до -12 °С и временами — небольшие снегопады.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 5 марта, днем будет 0…-2 °С, к ночи — до -6 °С. Во второй половине суток ожидаются снегопады.

В субботу будет небольшая облачность, весь день — кратковременные небольшие снегопады. В темное время суток будет до -9°С, днем — −1…3°С.

В воскресенье, 7 марта, также прогнозируют снег и даже метель — ветер усилится, будет порывистым. Днем заметно потеплеет: 0…+2°С, но в остальное время будут морозы до -6°С

В понедельник ветер немного утихнет, но будет по-прежнему облачно, морозно. Температура воздуха будет колебаться в пределах −2…−8°С. Небольшие снегопады продолжатся.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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