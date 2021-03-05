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Носкевич: С лета 2020 года возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности
05.03.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с лета прошлого года возбуждено более 2400 уголовных дел экстремистской направленности. Об этом 4 марта
С момента постэлекторальных событий 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В эту цифру включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей.
Напомним, неделей ранее Иван Носкевич
При этом, по официальным данным на 9 сентября 2020 года, в Следственный комитет Беларуси
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С момента постэлекторальных событий 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В эту цифру включены все «политические» дела -...
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