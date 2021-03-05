Носкевич: С лета 2020 года возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с лета прошлого года возбуждено более 2400 уголовных дел экстремистской направленности. Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш», передает СТВ.



Фото: пресс-служба СК

С момента постэлекторальных событий 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В эту цифру включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей.

Напомним, неделей ранее Иван Носкевич сообщил , что возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.

При этом, по официальным данным на 9 сентября 2020 года, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.