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Freedom House зафиксировал серьезное снижение уровня свободы в Беларуси

05.03.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уровень свободы в Беларуси составил 11 баллов из 100 и теперь находится на таком же уровне, как в Узбекистане, Йемене, Секторе Газа. Такой доклад опубликовала правозащитная организация Freedom House.

Правозащитники организации Freedom House оценили уровень политических прав и гражданской свободы граждан 210 стран и территорий. По результатам был опубликован доклад «Свобода во всем мире».

По информации организации, Беларусь стала второй страной в мире, где за год серьезно снизился уровень свободы. В 2020 году он составлял 19 баллов из 100, а сегодня – 11. Стоит отметить, что столько же баллов в 2021 году получили Узбекистан, а также Йемен, Сектор Газа, которые находятся в состоянии войны.

Политические права в Беларуси оценили на 2 из 40 баллов, гражданские - на 9 из 60, независимость судебной системы и верховенство закона получили оценку 0 баллов.

Причина тому – действия силовиков после президентских выборов в августе прошедшего года. В докладе отмечается, что тогда белорусы поднялись и хотели оспорить результаты «глубоко ошибочных выборов».

«Политические права и гражданские свободы стали еще более ограниченными, чем прежде, а демократия остается далеким устремлением», - заявляют авторы исследования.

Подробный отчёт Freedom House о состоянии дел в Беларуси за 2020 год подтверждает тезис, который ранее назад озвучили эксперты Amnesty International: судебная и правоохранительная системы Беларуси полностью прекратили выполнение своих уставных функций. 

Напомним, что правозащитники отмечают продолжение тенденции к усилению репрессий и, как следствие, еще большему ухудшению общей ситуации с правами человека в стране. В «Весне» отмечают постоянно растущее число политических заключенных.

 
 
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Уровень свободы в Беларуси составил 11 баллов из 100 и теперь находится на таком же уровне, как в Узбекистане, Йемене, Секторе Газа.
 
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