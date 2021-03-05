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Милиция задержала гаражного вора, который пять лет орудовал в столице

05.03.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице задержали вора, который уносил вещи из гаражей — мужчина успел «навестить» несколько десятков гаражных кооперативов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Кадр из видео YouTube канала ГУВД Мингорисполкома

Задержанный 44-летний житель Минского района подозревается в серии краж из гаражных кооперативов. Преступную деятельность мужчина начал пять лет назад. Планируя очередную вылазку в Минск, для большей скрытности и заметания следов он въезжал в столицу только ночью и сменив номерные знаки на своем авто. Из гаражей, попавших в его поле зрения, мужчина выносил все ценное, что мог найти. При обыске у него нашли похищенное имущество: шины, одежду, бытовую технику, а также ножи и оружие.

Потерпевшими от действий гаражного вора признано не менее двух десятков человек. Подозреваемый в кражах в прошлом уже был судим за незаконный оборот наркотиков и угон транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина выносил все ценное из гаражных кооперативов - потерпевшими признаны не менее 20 человек.
 
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