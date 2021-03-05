Посольство США поддержало церковь «Новая жизнь», которую лишили здания

Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси заинтересовалось ситуацией вокруг выселения столичной протестантской церкви «Новая жизнь» из использовавшегося ею здания — американский поверенный в делах встретился с прихожанами. Об этом сообщается на странице американского посольства в Facebook.



Фото: Facebook / U.S. Embassy Minsk, Belarus

Поверенный в делах посольства США в Беларуси Джеффри Джук в четверг, 4 марта, встретился с представителями полноевангельской церкви «Новая жизнь», ранее выселенной по решению властей из здания, использовавшегося в качестве молельного дома. Американский дипломат выразил обеспокоенность решением властей, а также требованием к общине выплатить задолженности по налогам — хотя религиозные объединения освобождены от их уплаты в нашей стране.

«Соединенные Штаты подтверждают поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы, включая общины Полного Евангелия и Церковь „Новая жизнь“, и призывают власти восстановить возможности ее прихожан собираться и молиться без ограничений или финансовых штрафов в местах, которые безопасны и надежны для прихожан», — говорится в заявлении.

На своем сайте церковь «Новая жизнь» рассказала , что за несколько дней до встречи Джука с членами религиозной общины представители американского посольства встречались с уполномоченным по делам религий и национальностей Александром Румаком, где выразили обеспокоенность ситуацией.

— Мы всегда будем выражать поддержку вашей церкви и вообще религиозным свободам и свободе вероисповедания в Беларуси. Мы уже более 15 лет следим за развитием событий вокруг «Новой Жизни»… Мы поднимали вопрос вашей церкви на встрече с Александром Румаком. На наш взгляд, встреча прошла достаточно конструктивно, он выразил готовность слушать. Ситуация с вашей церковью длинная и достаточно непростая. Мы поддерживаем решение, которое бы устроило всех. И чтобы найти его, надо проявить добрую волю, — приводит слова Джеффри Джука церковь «Новая жизнь».

Напомним, конфликт между церковью «Новая жизнь» и городскими властями Минска, который длится уже больше 15 лет , разгорелся с новой силой в начале этого года. Судебные исполнители выписали общине предписание, а 17 февраля представители властей спилили в церкви замок и остановили молитву, проходившую внутри, и попросили всех покинуть здание и взяли его под охрану. Уже 21 февраля воскресная служба прихожан церкви «Новая жизнь» прошла на улице возле закрытого здания.

Ранее на месте молельного дома церкви «Новая жизнь» был коровник, в 2002 году прихожане своими силами переоборудовали его для своих нужд. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. В октябре 2006 года дело дошло даже до голодовки прихожан, после чего о ситуации стало известно широкой общественности и за рубежом — власти оставили общину в покое.

Однако в 2019 году территорию спорного строения включили в план по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево — на месте дома молитвы «Новой жизни» предполагалось возвести школу.