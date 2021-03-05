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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии 8 Марта военные исполнили мечту студентки из Орши Пожелала юная леди прокатиться на настоящем танке. Об этом она написала в "Сельскую газету", и желание студентки Аграрного колледжа воплотили в жизнь танкисты...

Пожелала юная леди прокатиться на настоящем танке. Об этом она написала в "Сельскую газету", и желание студентки Аграрного колледжа воплотили в жизнь танкисты 72-го Объединенного учебного центра в Печах. Перед тем, как управлять настоящим танком, девушка прошла занятие на обучающем тренажере. К слову, после окончания колледжа она сможет работать трактористом-машинистом, водителем погрузчика, машинистом экскаватора и даже слесарем.