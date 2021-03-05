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ГАИ Минской области начинает профилактическую акцию "Трезвый водитель"

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До 9 марта наряды ДПС перешли на усиленный режим работы. Особое внимание - дорогам, объектам торговли и местам массового отдыха граждан. Напомним, с 1 марта в Беларуси ужесточена ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С начала года в стране привлечено к ответственности 393 нетрезвых водителя, 9 из которых задержаны повторно.

 
 
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До 9 марта наряды ДПС перешли на усиленный режим работы. Особое внимание - дорогам, объектам торговли и местам массового отдыха граждан. Напомним, с 1 марта в...
 
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