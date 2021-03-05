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Авиакомпании "Белавиа" - 25 лет!
05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧетверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании
География полетов постоянно расширяетсяНесколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают нашего перевозчика. Компания постоянно обновляет свой флот: так, в декабре он пополнился самолетом Embraer второго поколения. Благодаря чему Белавиа стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на таких воздушных судах.
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Четверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании поздравил Президент Александр Лукашенко....
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