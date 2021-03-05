Источник материала: БT

География полетов постоянно расширяется

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиакомпании "Белавиа" - 25 лет! Четверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании поздравил Президент Александр Лукашенко....

Четверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании. Белавиа - настоящий бренд страны, который сохранил и приумножил лучшие традиции белорусской гражданской авиации. Самолеты с эмблемой компании знают в десятках аэропортов мира.Несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают нашего перевозчика. Компания постоянно обновляет свой флот: так, в декабре он‎ пополнился самолетом Embraer второго поколения. Благодаря чему Белавиа стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на таких воздушных судах.