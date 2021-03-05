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Авиакомпании "Белавиа" - 25 лет!

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Четверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании поздравил Президент Александр Лукашенко. Белавиа - настоящий бренд страны, который сохранил и приумножил лучшие традиции белорусской гражданской авиации. Самолеты с эмблемой компании знают в десятках аэропортов мира.

География полетов постоянно расширяется

Несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают нашего перевозчика.  Компания постоянно обновляет свой флот:  так, в декабре он‎ пополнился самолетом Embraer второго поколения. Благодаря чему Белавиа стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на таких воздушных судах.
 
 
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Четверть века - в небе! Белавиа сегодня отмечает 25-летие со дня образования. С праздником работников и ветеранов компании поздравил Президент Александр Лукашенко....
 
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