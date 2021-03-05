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Новации в трудовом законодательстве

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси в этом году предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона: расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей, а также дополнение Трудового кодекса смешанным режимом работы, как в офисе, так и удаленно. 

Подвести итоги и наметить планы на будущее

Об итогах работы за прошлый год и задачах на нынешний говорили накануне на итоговой коллегии Минтруда. В новой пятилетке и, в частности, в этом году, ведомство продолжит работать над ростом доходов населения, совершенствованием условий труда и качеством социального обслуживания, а также разработка проекта закона "Об объединениях нанимателей". 

Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси: "Проект закона, над которым мы будем работать, - это принципиально новый проект закона. Это закон об объединениях нанимателей. Генеральное соглашение действует у нас в Республике Беларусь между тремя партнерами: правительство, наниматели и профсоюзы. Это трехлетнее генеральное соглашение.  У профсоюзов есть закон, у объединения нанимателей такого закона нет. Поступила такая заявка, подготовлена в прошлом году концепция и сформирована рабочая группа, и мы приступаем к подготовке этого проекта закона".

Система Минтруда и социальной защиты - особая, в ней заняты 40 тысяч человек, а направлений - большое количество: трудовые отношения, зарплата, пенсионное обеспечение, условия труда, социальная защита и демография.

 
 
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В Беларуси в этом году предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона: расширение...
 
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