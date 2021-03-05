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Подвести итоги и наметить планы на будущее

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новации в трудовом законодательстве В Беларуси в этом году предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона: расширение...

В Беларуси в этом году предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона: расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей, а также дополнение Трудового кодекса смешанным режимом работы, как в офисе, так и удаленно.Об итогах работы за прошлый год и задачах на нынешний говорили накануне на итоговой коллегии Минтруда. В новой пятилетке и, в частности, в этом году, ведомство продолжит работать над ростом доходов населения, совершенствованием условий труда и качеством социального обслуживания, а также разработка проекта закона "Об объединениях нанимателей".Система Минтруда и социальной защиты - особая, в ней заняты 40 тысяч человек, а направлений - большое количество: трудовые отношения, зарплата, пенсионное обеспечение, условия труда, социальная защита и демография.