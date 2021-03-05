ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС готовится к весенним паводкам

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать технику. Наготове и спецтехника, чтобы пробраться в самые труднодоступные участки. В режиме боевой готовности - подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей, организацию временных лагерей для проживания, а также экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.

В зоне риска - юг страны - это Гомельская, Брестская области.  В том числе такие населенные пункты как Мозырь, Петриков и Житковичи

. Пока до опасных отметок уровня воды далеко. Если же начнутся обильные осадки, тогда отработанные навыки спасателям придется применять уже на практике. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать...
 
Новости дня
Новости общества
 
ДФР пресек деятельность минской фирмы, организовавшей серую схему по перепродаже строительных смесей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by