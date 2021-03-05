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В зоне риска - юг страны - это Гомельская, Брестская области. В том числе такие населенные пункты как Мозырь, Петриков и Житковичи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЧС готовится к весенним паводкам В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать...

В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать технику. Наготове и спецтехника, чтобы пробраться в самые труднодоступные участки. В режиме боевой готовности - подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей, организацию временных лагерей для проживания, а также экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.. Пока до опасных отметок уровня воды далеко. Если же начнутся обильные осадки, тогда отработанные навыки спасателям придется применять уже на практике.