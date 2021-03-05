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ДФР пресек деятельность минской фирмы, организовавшей серую схему по перепродаже строительных смесей

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подставных российских компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье и перепродавали его белорусским цементным заводам. Затем в счет долга в адрес российских фирм отгружался цемент. Далее вся выручка от сделок аккумулировалась на счетах именно российских коммерческих структур и не отражалась в учете минской фирмы. На самом же деле, де-факто все операции осуществлялись от лица белоруской компании.

Серая схема, к которой прибегли коммерсанты, повлекла занижение налоговой базы и, как следствие - неуплату налогов

 Для возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество подозреваемых наложен арест. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

 
 
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С использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подставных российских компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье и перепродавали его...
 
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