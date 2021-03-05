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ДФР пресек деятельность минской фирмы, организовавшей серую схему по перепродаже строительных смесей
05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подставных российских компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье и перепродавали его белорусским цементным заводам. Затем в счет долга в адрес российских фирм отгружался цемент. Далее вся выручка от сделок аккумулировалась на счетах именно российских коммерческих структур и не отражалась в учете минской фирмы. На самом же деле, де-факто все операции осуществлялись от лица белоруской компании.
Серая схема, к которой прибегли коммерсанты, повлекла занижение налоговой базы и, как следствие - неуплату налоговДля возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество подозреваемых наложен арест. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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ДФР пресек деятельность минской фирмы, организовавшей серую схему по перепродаже строительных смесей
С использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подставных российских компаний руководители минской фирмы закупали в России сырье и перепродавали его...
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