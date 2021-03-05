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Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан Сегодня на вопросы белорусов ответит министр энергетики Виктор Каранкевич. 10 марта - председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. На 12-е число...

Сегодня на вопросы белорусов ответит министр энергетики Виктор Каранкевич. 10 марта - председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. На 12-е число запланирован прием у министра экономики Александра Червякова. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация - по телефонам, которые сейчас на вашем экране.В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.