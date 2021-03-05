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Беларусь сегодня отмечает 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы

05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Народный писатель, академик, лауреат двух Сталинских премий и Госпремии СССР, участник четырех войн и редактор фронтовой газеты, баснописец, сатирик и драматург. В честь юбилейной даты классику белорусской литературы на этой неделе посвятили десятки мероприятий, как в столице, так и на малой родине - в Узденском районе. Увидела самые яркие проекты Наталья Бордиловская.
 
 
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Народный писатель, академик, лауреат двух Сталинских премий и Госпремии СССР, участник четырех войн и редактор фронтовой газеты, баснописец, сатирик и драматург. В...
 
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