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Беларусь сегодня отмечает 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы
05.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНародный писатель, академик, лауреат двух Сталинских премий и Госпремии СССР, участник четырех войн и редактор фронтовой газеты, баснописец, сатирик и драматург. В честь юбилейной даты классику белорусской литературы на этой неделе посвятили десятки мероприятий, как в столице, так и на малой родине - в Узденском районе. Увидела самые яркие проекты Наталья Бордиловская.
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Народный писатель, академик, лауреат двух Сталинских премий и Госпремии СССР, участник четырех войн и редактор фронтовой газеты, баснописец, сатирик и драматург. В...
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