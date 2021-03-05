Синоптики рассказали о погоде в выходные и 8 марта: мокрый снег, метили, гололедица и ночные морозы

Источник материала: Tut.by

Сегодня холодный воздух командовал погодой по всей Беларуси, такая ситуация сохранится и в ближайшие дни. Мокрый снег, метили, гололедица и ночные морозы ожидают нас в эти выходные. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

6 марта, в субботу, хозяином погоды останется холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4...-10 °C, по северо-востоку до -12 °C; максимальная днем -2...+3 °C.

7 марта, в воскресенье, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона, смещающегося с севера Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Беларусь при этом окажется в его ветреной части. Во многих районах страны ожидается сильный порывистый ветер западного направления. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0...-6 °C, днем -1...+4 °C.

В понедельник, 8 марта, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-10 °C, днем от -6 по северу до +3 по юго-западу страны.

В начале следующей рабочей недели сохранится зимний характер погоды с преобладанием пониженного температурного режима.