Могилевчанин убил сожительницу и поджег ее (но это поняли не сразу). Дом сгорел, мужчина задержан

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью, возбудили в отношении 21-летнего могилевчанина, сообщает СК. Его подозревают в том, что он убил и поджег свою сожительницу. Ее дом в итоге сгорел.



Фото: sk.gov.by

Ночью 1 марта в Могилеве горел дом. В нем спасатели нашли тело 47-летней хозяйки. Во время экспертизы установили, что, помимо следов от пожара, у женщины есть повреждения костей скелета — и предположили, что смерть женщины носит криминальный характер.



Фото: sk.gov.by

Силовики задержали 21-летнего сожителя женщины, и в ходе допроса он признался, что накануне происшествия они вместе пили, поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину, потом облил ее горючей жидкостью и поджег, а сам ушел.

Расследование продолжается.