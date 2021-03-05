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Могилевчанин убил сожительницу и поджег ее (но это поняли не сразу). Дом сгорел, мужчина задержан
05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью, возбудили в отношении 21-летнего могилевчанина,
Ночью 1 марта в Могилеве горел дом. В нем спасатели нашли тело 47-летней хозяйки. Во время экспертизы установили, что, помимо следов от пожара, у женщины есть повреждения костей скелета — и предположили, что смерть женщины носит криминальный характер.
Силовики задержали 21-летнего сожителя женщины, и в ходе допроса он признался, что накануне происшествия они вместе пили, поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину, потом облил ее горючей жидкостью и поджег, а сам ушел.
Расследование продолжается.
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Пожар произошел ночью 1 марта.
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