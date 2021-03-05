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15-летнего подростка, пропавшего во вторник в Минском районе, нашли
05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском районе нашли пропавшего еще 2 марта подростка — он жив. Об этом
По информации ПСО «Ангел», в пятницу рано утром пропавшего Глеба Черника заметила жительница агрогородка Михановичи Минского района — 15-летний подросток шел вдоль дороги, был замерзшим и голодным. Женщина привела его к себе домой, накормила и дала согреться, а затем связалась с его отцом. О причине, по которой мальчик ушел из дома, не сообщается.
Напомним, Глеб Черник
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Пропавшего подростка увидела идущим вдоль дороги местная жительница - парень замерз и был голоден.
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