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15-летнего подростка, пропавшего во вторник в Минском районе, нашли

05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе нашли пропавшего еще 2 марта подростка — он жив. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».


Изображение: ПСО «Ангел»

По информации ПСО «Ангел», в пятницу рано утром пропавшего Глеба Черника заметила жительница агрогородка Михановичи Минского района — 15-летний подросток шел вдоль дороги, был замерзшим и голодным. Женщина привела его к себе домой, накормила и дала согреться, а затем связалась с его отцом. О причине, по которой мальчик ушел из дома, не сообщается.

Напомним, Глеб Черник пропал еще во вторник, 2 марта: мальчик примерно до 16.00 был у бабушки, а затем ушел — с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Поисками подростка занялись волонтеры и сотрудники МЧС.

 
 
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Пропавшего подростка увидела идущим вдоль дороги местная жительница - парень замерз и был голоден.
 
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