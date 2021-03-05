15-летнего подростка, пропавшего во вторник в Минском районе, нашли

Источник материала: Tut.by

В Минском районе нашли пропавшего еще 2 марта подростка — он жив. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».



Изображение: ПСО «Ангел»

По информации ПСО «Ангел», в пятницу рано утром пропавшего Глеба Черника заметила жительница агрогородка Михановичи Минского района — 15-летний подросток шел вдоль дороги, был замерзшим и голодным. Женщина привела его к себе домой, накормила и дала согреться, а затем связалась с его отцом. О причине, по которой мальчик ушел из дома, не сообщается.

Напомним, Глеб Черник пропал еще во вторник, 2 марта: мальчик примерно до 16.00 был у бабушки, а затем ушел — с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Поисками подростка занялись волонтеры и сотрудники МЧС.