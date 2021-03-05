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8 марта - до минус 10 °C. Погода в Витебске в большие праздничные выходные

05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы рано радовались весеннему солнцу. К выходным похолодает, а на следующей неделе, с 8 марта, вернутся морозы, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Reuters

В субботу, 6 марта, ночью заморозки до -7 °C, днем — до -3 °C. Снег.

В воскресенье, 7 марта, ночью подморозит до -4 °C, в дневные часы — около нуля. Снег, метель и сильный ветер.

В понедельник, 8 марта, в течение суток до 10 градусов мороза. Сплошная облачность, снег и метель.

Хороших праздничных выходных вам, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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К выходным похолодает, а на следующей неделе, с 8 марта, вернутся морозы.
 
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