«Плюшевый десант» высадился на Дзержинской, прокуратура требует выдать Тихановскую. Что происходит 5 марта

Источник материала: Tut.by

По данным председателя СК Ивана Носкевича, с лета прошлого года в Беларуси было возбуждено более 2400 уголовных дел «экстремистской направленности». Сегодня по некоторым из них начнутся суды. А политзаключенному Антону Беленскому, волонтеру штаба Виктора Бабарико, приговор уже вынесли. Генеральная прокуратура Беларуси направила коллегам из Литвы запрос о выдаче Светланы Тихановской. Госдеп США назвал Марию Колесникову лауреатом Международной женской премии за мужество. А на горе Дзержинской высадился «плюшевый десант», пишут читатели. С какими новостями проходит последний рабочий день перед длинными выходными, рассказываем в нашем ежедневном онлайне.



Фото: читатель TUT.BY

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