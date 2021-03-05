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«Плюшевый десант» высадился на Дзержинской, прокуратура требует выдать Тихановскую. Что происходит 5 марта

05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным председателя СК Ивана Носкевича, с лета прошлого года в Беларуси было возбуждено более 2400 уголовных дел «экстремистской направленности». Сегодня по некоторым из них начнутся суды. А политзаключенному Антону Беленскому, волонтеру штаба Виктора Бабарико, приговор уже вынесли. Генеральная прокуратура Беларуси направила коллегам из Литвы запрос о выдаче Светланы Тихановской. Госдеп США назвал Марию Колесникову лауреатом Международной женской премии за мужество. А на горе Дзержинской высадился «плюшевый десант», пишут читатели. С какими новостями проходит последний рабочий день перед длинными выходными, рассказываем в нашем ежедневном онлайне.


Фото: читатель TUT.BY

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Теги: Новости
 
 
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С лета прошлого года в Беларуси было возбуждено более 2400 уголовных дел «экстремистской направленности» - сегодня по некоторым из них начнутся суды. Генеральная...
 
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