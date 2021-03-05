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Волонтеру штаба Бабарико Антону Беленскому дали 1,5 года «химии»

05.03.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района 5 марта вынес приговор волонтеру штаба Бабарико Антону Беленскому. Его обвиняли в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, во время акции протеста 9 августа прошлого года. Об этом сообщает штаб Бабарико.


Антон Беленский. Фото: TUT.BY

Суд признал вину Антона Беленского доказанной и приговорил его к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — то есть к «химии».

Прокурор просил для Антона Беленского два года «химии».

На время обжалования приговора Антона Беленского освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

Его встречали не только родные и близкие, но и отец Марии Колесниковой Александр Колесников, а также ранее осужденный на два года «химии» другой волонтер штаба Левон Халатрян.



Антон Беленский и Александр Колесников. Фото: TUT.BY


За что судили Беленского?

Первоначально Антона Беленского задержали в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 293) УК Беларуси. Это произошло 10 августа в гостинице «Беларусь» на 17-м этаже.

В ходе следствия обвинение изменили ему на ч.1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси.

Согласно обвинительному заключению, Антон Беленский, зная о несанкционированном массовом мероприятии, запланированном на 9 августа, «и с целью воспрепятствовать исполнению своих обязанностей сотрудниками правоохранительных органов, присоединился к группе граждан, грубо нарушивших общественный порядок на проспекте Машерова». По версии следствия, он публично выкрикивал лозунги, блокировал работу общественного транспорта, становился в сцепку и отказывался выполнить требования сотрудников милиции, а также склонял других к незаконным действиям.

Антон Беленский частично признал себя виновным. По его словам, 9 августа он вышел на мирный митинг, выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши, выходил на проезжую часть. Но он не отказывался выполнять законные требования сотрудников милиции и не уговаривал людей присоединиться.

От последнего слова он отказался.

 
 
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На время обжалования приговора Антона Беленского освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
 
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