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В Новогрудке на озере девочка потеряла сознание. Это заметил рыбак, но - продолжил ловлю

05.03.2021 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке 5-летняя девочка около озера Молодежного потеряла сознание. Лежащего ребенка заметил рыбак, однако в милицию обратился только через 40 минут. Оказалось, у девочки — врожденное заболевание, из-за которого она внезапно может потерять сознание. Все закончилось благополучно — ребенка отогрели, у нее было лишь легкое переохлаждение, сообщает милиция региона.


Озеро Молодежное. Фото: novgazeta.by, носит иллюстративный характер

Все произошло в Новогрудке на озере Молодёжное. Водоем находится в стороне от домов, однако является популярным местом у жителей райцентра.

Именно там рыбачил мужчина, который заметил лежащего без движения ребенка — но продолжил ловлю. Только спустя 40 минут он еще раз обратил внимание на девочку, которая находилась на том же месте. Тогда он все-таки сообщил об этом в милицию, сотрудники выехали на место, передали информацию в скорую, забрали девочку в салон и дождались медиков.

У ребенка был лишь легкое переохлаждение. Оказалось, что у девочки есть врожденное заболевание, из-за которого она внезапно может потерять сознание.

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Теги: Гродно
 
 
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В Новогрудке 5-летняя девочка около озера Молодежного потеряла сознание. Лежащего ребенка заметил рыбак, однако в милицию обратился только через 40 минут.
 
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