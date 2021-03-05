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На первом месте - София. Минюст рассказал, какие имена белорусы давали дочерям в 2020 году
05.03.2021 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тенденция давать редкие и необычные имена в Беларуси проявляется чаще в имянаречении девочек, чем мальчиков. Об этом и о самых популярных женских именах в ушедшем году
Чаще всего новорожденным девочкам в 2020 году в Беларуси давали имя София. Также в пятерке самых популярных в нашей стране — Мария, Анна, Ксения и Дарья.
А вот если изучать информацию в регионах, то там местные предпочтения отличаются. В Минске третью строчку по популярности занимает имя Алиса, а на пятом месте — Ева. В некоторых регионах отдельные имена встречались чаще, чем в других: Полина — в Гомельской области, Анастасия — в Витебске, Милана — в Могилеве, Виктория — в Гродно.
Как сообщается, тенденция последних лет давать детям редкие и необычные имена по статистике чаще проявляется именно на новорожденных девочках, чем на мальчиках — и в основном в столице и областных центрах. К примеру, в Минске 272 женских имени ни разу не повторялись в записях актов о рождении.
Ведомство приводит примеры необычных имен, которые выбирали белорусы для своих дочерей: Ариэлла, Арфелия, Алексия, Асия, Виринея, Вирсавия, Дива, Жамила, Зоряна, Иллирия, Иванка, Капитолина, Кассиопея, Кирия, Лолита, Луна, Марфа, Милалика, Мальвина, Мара, Рогнеда, Рукайя, Самийя, Соная, Петра, Славяна, Сонай, Симрана, Сандринья, Урмила, Шанель, Цветана, Эвалетт, Эля, Юсра, Юнна, Ядвига, Ясна.
По закону детям можно присваивать и двойные имена, среди которых в 2020 году у девочек встречались следующие: Анна-Люция, Арифе-София, Варвара Маргарита, Доминика Алиса, Лейла Лариса, Лидия-Луиза, Мелания Александра, Мия Руслана, Стефания Мария.
Ранее министерство юстиции
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Как сообщается, тенденция последних лет давать детям редкие и необычные имена по статистике чаще проявляется именно на новорожденных девочках, чем на мальчиках.
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