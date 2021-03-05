На первом месте - София. Минюст рассказал, какие имена белорусы давали дочерям в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Тенденция давать редкие и необычные имена в Беларуси проявляется чаще в имянаречении девочек, чем мальчиков. Об этом и о самых популярных женских именах в ушедшем году рассказала пресс-служба Министерства юстиции.



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Чаще всего новорожденным девочкам в 2020 году в Беларуси давали имя София. Также в пятерке самых популярных в нашей стране — Мария, Анна, Ксения и Дарья.

А вот если изучать информацию в регионах, то там местные предпочтения отличаются. В Минске третью строчку по популярности занимает имя Алиса, а на пятом месте — Ева. В некоторых регионах отдельные имена встречались чаще, чем в других: Полина — в Гомельской области, Анастасия — в Витебске, Милана — в Могилеве, Виктория — в Гродно.

Как сообщается, тенденция последних лет давать детям редкие и необычные имена по статистике чаще проявляется именно на новорожденных девочках, чем на мальчиках — и в основном в столице и областных центрах. К примеру, в Минске 272 женских имени ни разу не повторялись в записях актов о рождении.

Ведомство приводит примеры необычных имен, которые выбирали белорусы для своих дочерей: Ариэлла, Арфелия, Алексия, Асия, Виринея, Вирсавия, Дива, Жамила, Зоряна, Иллирия, Иванка, Капитолина, Кассиопея, Кирия, Лолита, Луна, Марфа, Милалика, Мальвина, Мара, Рогнеда, Рукайя, Самийя, Соная, Петра, Славяна, Сонай, Симрана, Сандринья, Урмила, Шанель, Цветана, Эвалетт, Эля, Юсра, Юнна, Ядвига, Ясна.

По закону детям можно присваивать и двойные имена, среди которых в 2020 году у девочек встречались следующие: Анна-Люция, Арифе-София, Варвара Маргарита, Доминика Алиса, Лейла Лариса, Лидия-Луиза, Мелания Александра, Мия Руслана, Стефания Мария.

Ранее министерство юстиции опубликовало статистику за 2020 год о том, как наши соотечественники называли новорожденных мальчиков. Самыми популярными в Беларуси оказались имена Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем.