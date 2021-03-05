Жителю «Пирса», которого задержали из-за бело-красно-белого флага и эвакуировали авто, дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

В Минске суд вынес решение по делу программиста Ильи Кваченко. Это житель квартала «Пирс», что за городом. Мужчина отказывался снимать с террасы бело-красно-белый флаг. Сначала со двора эвакуировали его авто, а когда Илья на следующий день явился в милицию, его задержали. Сегодня его судили по статье 24.23 недавно обновленного КоАП (бывшая 23.34) за незаконное пикетирование. TUT.BY побывал на процессе.



Фото: TUT.BY

Утром в пятницу к суду Минского района, что на улице Маяковского в Минске, приехали близкие, друзья, а также соседи Ильи из квартала «Пирс».

Илья Кваченко сообщил, что флаг висел у него на террасе с августа.

Суд вынес решение — 15 суток. Так решил судья Антон Колобов. Программиста судили по статье 24.23 недавно обновленного КоАП.

Напомним, события вокруг балкона с флагом в «Пирсе» начались во вторник, 2 марта. К дому подъехали силовики, чтобы снять флаг с балкона Ильи Кваченко, а когда не смогли это сделать — к дому прибыл эвакуатор и забрал машину жильца.



Так происходила эвакуация автомобиля

На следующий день противостояние продолжилось. Утром в тамбуре квартиры, где живет мужчина, отключили свет, в дверь к Илье стучали и просили выйти и проехать в отделение. Позже к дому приехала автовышка, а мужчина снял флаг. Ему самому оставили повестку с требованием явиться в РУВД. Он пришел туда 4 марта и был задержан.