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БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге QS. Остальные белорусские вузы в него не вошли
05.03.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БГУ остался единственным представителем Беларуси в предметном рейтинге QS и поднялся в нем на 100 позиций,
Обновленные версию предметного рейтинга по 51 научному направлению британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала 4 марта.
БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге «Физика и астрономия» и занял место в группе 451−500 среди почти 30 тысяч вузов. Рост обусловлен улучшением репутации среди экспертов, увеличением числа статей по предметной области и количества их цитирований, отмечают в университете. При этом по остальным направлениям БГУ в этот рейтинг не попал. Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям.
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Кроме него, в первую тысячу лучших университетов мира попал БНТУ — он занимает место в диапазоне 800−1000. БГУИР оказался за пределами первой тысячи лучших вузов планеты.
Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных, на тысячу лучших университетов мира часто ориентируются иностранные абитуриенты.
QS World University Ranking анализирует количественные данные о вузе, цитирование научных работ за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы независимых академических экспертов и работодателей.
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БГУ остался единственным представителем Беларуси в предметном рейтинге QS и поднялся в нем на 100 позиций. В этот рейтинг входят лучшие вузы мира.
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