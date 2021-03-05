БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге QS. Остальные белорусские вузы в него не вошли

Источник материала: Tut.by

БГУ остался единственным представителем Беларуси в предметном рейтинге QS и поднялся в нем на 100 позиций, пишет телеграм-канал университета. В этот рейтинг входят лучшие вузы мира.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обновленные версию предметного рейтинга по 51 научному направлению британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала 4 марта.

БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге «Физика и астрономия» и занял место в группе 451−500 среди почти 30 тысяч вузов. Рост обусловлен улучшением репутации среди экспертов, увеличением числа статей по предметной области и количества их цитирований, отмечают в университете. При этом по остальным направлениям БГУ в этот рейтинг не попал. Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям.

В общем рейтинге БГУ занимает 317 место. По сравнению с предыдущим годом университет «вырос» на 34 позиции.

Кроме него, в первую тысячу лучших университетов мира попал БНТУ — он занимает место в диапазоне 800−1000. БГУИР оказался за пределами первой тысячи лучших вузов планеты.

Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных, на тысячу лучших университетов мира часто ориентируются иностранные абитуриенты.

QS World University Ranking анализирует количественные данные о вузе, цитирование научных работ за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы независимых академических экспертов и работодателей.