Стали известны самые популярные и самые редкие женские имена в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. София, Мария, Анна, Ксения, Дарья – топ-5 самых популярных имен для девочек в Беларуси в 2020 году, сообщила пресс-служба Минюста.

А вот имена Ольга, Наталья, Татьяна, Елена, Ирина, Светлана при регистрации встречаются очень редко.

Такая статистика предоставлена на основании сбора информации по всей стране. В каждом из регионов также названо самое популярное женское имя за прошлый год.

"Так в столице третье по популярности имя девочки – Алиса, а пятое – Ева. В Гомельской области чаще других регионов регистрировали имя Полина, в Витебске популярно имя Анастасия, в Могилеве – Милана, в Гродно – Виктория", - говорится в сообщении.

В последние годы наблюдается "мода" на старинные имена. Редкие имена девочкам дают чаще, чем мальчикам. Например, в Минске в записях актов о рождении имена 272 девочек встречаются только один раз. Больше всего детей с "уникальными" именами – в столице и областных центрах.

Среди необычных имен, которые белорусы давали девочкам в 2020 году: Ариэлла, Арфелия, Алексия, Асия, Виринея, Вирсавия, Дива, Жамила, Зоряна, Иллирия, Иванка, Капитолина, Кассиопея, Кирия, Лолита, Луна, Марфа, Милалика, Мальвина, Мара, Рогнеда, Рукайя, Самийя, Соная, Петра, Славяна, Сонай, Симрана, Сандринья, Урмила, Шанель, Цветана, Эвалетт, Эля, Юсра, Юнна, Ядвига, Ясна.

Называли юных белорусок в прошлом году и двойными именами. Среди них - Анна-Люция, Арифе-София, Варвара Маргарита, Доминика Алиса, Лейла Лариса, Лидия-Луиза, Мелания Александра, Мия Руслана, Стефания Мария. По закону, в Беларуси новорожденному разрешено дать не более двух имен, то из них, которое запишут в акте о рождении первым, будет считаться основным.

Родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали.