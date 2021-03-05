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Стали известны самые популярные и самые редкие женские имена в 2020 году
05.03.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. София, Мария, Анна, Ксения, Дарья – топ-5 самых популярных имен для девочек в Беларуси в 2020 году, сообщила пресс-служба Минюста.
А вот имена Ольга, Наталья, Татьяна, Елена, Ирина, Светлана при регистрации встречаются очень редко.
Такая статистика предоставлена на основании сбора информации по всей стране. В каждом из регионов также названо самое популярное женское имя за прошлый год.
"Так в столице третье по популярности имя девочки – Алиса, а пятое – Ева. В Гомельской области чаще других регионов регистрировали имя Полина, в Витебске популярно имя Анастасия, в Могилеве – Милана, в Гродно – Виктория", - говорится в сообщении.
В последние годы наблюдается "мода" на старинные имена. Редкие имена девочкам дают чаще, чем мальчикам. Например, в Минске в записях актов о рождении имена 272 девочек встречаются только один раз. Больше всего детей с "уникальными" именами – в столице и областных центрах.
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Называли юных белорусок в прошлом году и двойными именами. Среди них - Анна-Люция, Арифе-София, Варвара Маргарита, Доминика Алиса, Лейла Лариса, Лидия-Луиза, Мелания Александра, Мия Руслана, Стефания Мария. По закону, в Беларуси новорожденному разрешено дать не более двух имен, то из них, которое запишут в акте о рождении первым, будет считаться основным.
Родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали.
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Девочек чаще, чем мальчиков называют редкими именами, в прошлом году в Беларуси родились Дива, Луна, Рогнеда и Шанель.
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