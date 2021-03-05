ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минстройархитектуры прогнозирует перевыполнение плана по строительству жилья

05.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Так считает Минстройархитектуры. В прошлом году по общему вводу жилья прогнозировали 4 млн кв.м., а фактически было введено 4 миллиона 156 тысяч кв.м. Как отметил регулятор, все организации подготовлены к строительству и темпы снижать не собираются. Особое внимание будет уделено развитию городов-спутников, арендным квартирам и индивидуальному жилью. А также решению вопросов с долгостроями. Таких по стране сейчас 25. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Так считает Минстройархитектуры. В прошлом году по общему вводу жилья прогнозировали 4 млн...
 
Новости дня
Новости общества
 
15-летнего подростка, пропавшего во вторник в Минском районе, нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by