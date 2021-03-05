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Минстройархитектуры прогнозирует перевыполнение плана по строительству жилья
05.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлан по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Так считает Минстройархитектуры. В прошлом году по общему вводу жилья прогнозировали 4 млн кв.м., а фактически было введено 4 миллиона 156 тысяч кв.м. Как отметил регулятор, все организации подготовлены к строительству и темпы снижать не собираются. Особое внимание будет уделено развитию городов-спутников, арендным квартирам и индивидуальному жилью. А также решению вопросов с долгостроями. Таких по стране сейчас 25.
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План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Так считает Минстройархитектуры. В прошлом году по общему вводу жилья прогнозировали 4 млн...
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