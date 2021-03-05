ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности поднялась на 23-е место

05.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Год назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и Нидерланды. Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по 59 показателям и четырем критериям: это доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Расчет идет по данным официальной статистики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и...
 
Новости дня
Новости общества
 
ДФР пресек деятельность минской фирмы, организовавшей серую схему по перепродаже строительных смесей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by