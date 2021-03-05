|
Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности поднялась на 23-е место
05.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГод назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и Нидерланды. Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по 59 показателям и четырем критериям: это доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Расчет идет по данным официальной статистики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)