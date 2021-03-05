Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности поднялась на 23-е место Год назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и...

Год назад мы занимали 36-ю позицию. Россия по итогам года оказалась на 24-м месте, Польша - на 25-м, Украина - на 54-м. В первой пятерке рейтинга Финляндия, Ирландия и Нидерланды. Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по 59 показателям и четырем критериям: это доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Расчет идет по данным официальной статистики.