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На директора школы и завуча завели уголовное дело за злоупотребление властью и хищение в крупном размере

05.03.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На директора и завуча одной из минских школ завели уголовное дело. В прокуратуре утверждают, что они наняли фиктивного программиста, обязанности которого возложили на реального сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Московского района Минска возбудила в отношении директора школы и его заместителя уголовное дело о хищении в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении такими полномочиями (ч. 3 ст. 210 и ч. 2 ст. 424) Уголовного кодекса Беларуси.

Решение о возбуждении дела было принято по результатам проверки. Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году директор школы и его заместитель приняли на работу инженера-программиста, хотя знали, что тот не будет выполнять свои трудовые обязанности. Затем директор и завуч утвердили фиктивные табели учета рабочего времени сотрудника и передали их в бухгалтерию. Программист был фиктивным, а обязанности реальными — и эти обязанности без соответствующих доплат выполнял другой сотрудник школы.

«В период фиктивного трудоустройства начислены заработная плата и иные выплаты на 8,2 тысячи рублей, которыми подозреваемые завладели и распорядились по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.

Расследованием уголовного дела буде заниматься Следственный комитет. О руководстве какой из школ идет речь — не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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«В период фиктивного трудоустройства начислены заработная плата и иные выплаты на 8,2 тысячи рублей, которыми подозреваемые завладели и распорядились по своему...
 
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