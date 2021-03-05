|
Суд оставил в силе приговоры по делу за надпись «Не забубем» у стихийного мемориала на «Пушкинской»
05.03.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд рассмотрел апелляционные жалобы фигурантов дела о надписи у стихийного мемориала на месте гибели Александра Тарайковского в районе станции метро «Пушкинская» — вынесенные ранее решения остаются в силе. Об этом
Все пять фигурантов дела, признанные виновными по части 2 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, подали жалобы на обвинительные приговоры.
В пятницу, 5 марта, Минский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы, не нашел оснований отменить вынесенные ранее решения. Теперь осужденные на 2 года лишения свободы Владислав Гулис и Максим Павлющик вскоре должны быть этапированы к месту отбытия наказания, а получившие полтора года «химии» Игорь Самусенко и Денис Греханов направлены в соответствующие учреждения открытого типа. Еще одна фигурантка — Мария Бобович — была осуждена на полтора года «домашней химии».
Напомним, все фигуранты
Предварительно ущерб был оценен в очень большие суммы, однако в суде выяснилось, что реальные затраты на удаление надписей были незначительными. Адвокаты обратили внимание, что при таком размере ущерба вменять в вину их подзащитным 218-ю статью нельзя, поэтому дальше все фигуранты проходили только по статье за хулиганство.
Приговоры по обоим судам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговоры в отношении пяти фигурантов были вынесены в декабре, их апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)