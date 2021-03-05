Лукашенко посетовал, что нельзя запретить ездить на машинах в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Запретить автомобильное движение в белорусской столице, к сожалению, нельзя, заявил глава государства в ходе посещения ОАО "Мотовело".

"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле - только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно", - сказал он.

После чего добавил, что является ярым сторонником развития и производства велосипедов и профильного вида спорта.

"Потому что он доступен всем", - цитирует Александра Лукашенко БелТА .

Ранее белорусский лидер назвал велосипед лучшим средством для здоровья и признался, что регулярно проводит велотренировки. Причем в его велопарке есть и легендарный "Аист", правда, как пожаловался президент, сам при этом тренируется он на другом велосипеде.

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