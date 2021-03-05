Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Оппоненты белорусской власти стремятся все сделать для того, чтобы сломить республику, и поэтому выбирают своей целью президента, об этом Александр Лукашенко заявил в ходе посещения ОАО "Мотовело".

"Я у своего государства ничего не украл, не взял", - подчеркнул белорусский лидер, комментируя информацию о личных дворцах.

Ранее в Telegram-канале, который белорусские власти признали экстремистским, был опубликован анонс о подготовке фильма о личных резиденциях белорусского лидера, которые у него якобы находятся в собственности.

Глава государства полагает, что в качестве цели президента выбрали, чтобы сломить республику.

"Им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем", - цитирует Лукашенко БелТА .

При этом он пообещал, что в случае, если кто-нибудь сможет найти дворцы, то белорусский лидер туда пригласит СМИ и все покажет.

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