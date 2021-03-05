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Лукашенко рассказал, что сделает, когда "найдут его дворцы"
05.03.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Оппоненты белорусской власти стремятся все сделать для того, чтобы сломить республику, и поэтому выбирают своей целью президента, об этом Александр Лукашенко заявил в ходе посещения ОАО "Мотовело".
"Я у своего государства ничего не украл, не взял", - подчеркнул белорусский лидер, комментируя информацию о личных дворцах.
Ранее в Telegram-канале, который белорусские власти признали экстремистским, был опубликован анонс о подготовке фильма о личных резиденциях белорусского лидера, которые у него якобы находятся в собственности.
Глава государства полагает, что в качестве цели президента выбрали, чтобы сломить республику.
"Им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем", - цитирует Лукашенко
При этом он пообещал, что в случае, если кто-нибудь сможет найти дворцы, то белорусский лидер туда пригласит СМИ и все покажет.
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В белорусском сегменте Telegram ранее была распространена информация о том, что готовится к выпуску фильм о дворцах белорусского лидера, которые у него якобы имеются.
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