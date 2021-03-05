Из Антарктиды с горячей любовью: белорусские полярники поздравили женщин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Белорусские полярники прислали женщинам страны поздравление с первым весенним праздником, сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

"Вы дарите нам любовь и радость, окружаете заботой, вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения. Для вас мужчины слагают песни и стихи, вам посвящают победы, дарят цветы и подарки. Без вас наша жизнь была бы черно-белым сюжетом", - говорится в поздравлении.

Участники Белорусской антарктической экспедиции пожелали женщинам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, спокойствия и благополучия.

"Пусть мужчины сохраняют для вас атмосферу праздника не только 8 марта, а каждый день, круглый год!" – написали полярники.

Белорусская станция в Антарктиде

В состав 13-й Белорусской антарктической экспедиций входит 10 человек. Пятеро из них – опытные участники, пятеро – новички. Это – врачи и биологи, IT-специалисты и механики. Руководит ими полярный исследователь Алексей Гайдашов, для которого это уже 13-я экспедиция.

В этом году запланировано окончательное оборудование белорусской станции, на которой в сезоне 2021-22 годов предстоит наладить круглогодичное пребывание.

Ученые проводят наблюдение за озоновым слоем, изучение аэрозольного и газового состава атмосферы, биологические, микробиологические и геофизические исследования, экологический мониторинг.

Белорусские полярники следят за ключевыми параметрами воздуха, снежного покрова, воды, почвенных отложений.

Ведется также поиск участков, перспективных с точки зрения наличия полезных ископаемых, оцениваются возможности использования биологических ресурсов Антарктики.

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