В Лиде погиб врач-гинеколог местной больницы. Его тело нашли около одной из многоэтажек

Источник материала: Tut.by

В Лиде погиб врач-гинеколог Лидской ЦРБ Евгений Енко. Его тело нашли днем 4 марта около 9-этажного дома в центре города. По словам родственников, сейчас по факту смерти врача проводится проверка. Основная из версий случившегося — суицид.

Фото: Доска почета на сайте больницы crb.lida.by

Евгению Енко было 39 лет. Он долгое время работал в Лидской ЦРБ, а также в одном из частных медицинских центров Лиды. Врач первой квалификационной категории. Стаж работы по специальности — 11 лет. На сайте больницы его фотография есть на Доске почета.

Местные жители вспоминают о нем, как о хорошем враче, профессионале и позитивном человеке.

Родственники предполагают, что поступок Евгения может быть связан с рабочими вопросами.

— На прошлой неделе он делал операцию кесарева сечения, там прошло не все гладко — и вроде бы в больнице разбирали этот случай. 4 марта он должен был пойти в администрацию. Последние дни был сам не свой. Переживал, что может быть он действительно в чем-то ошибся, — говорят родственники врача.

В администрации Лидской ЦРБ TUT.BY сообщили, что вчера, 4 марта, Евгений к ним не приходил «и вообще к нему не было каких-либо вопросов». Там очень переживают из-за случившегося.

— Он замечательный врач и всегда профессионально выполнял свои обязанности. Долгое время работал в нашей больнице. К нему никогда никаких вопросов не было, ни одного конфликта. По той операции, о которой говорят родственники, претензий к врачу не было. Там все уже хорошо, женщина в порядке. Мы все скорбим и переживаем из-за случившегося, — говорят в администрации Лидской ЦРБ.

У Евгения остались жена и 14-летняя дочь.