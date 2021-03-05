Силовики в изгнании. Как BYPOL собирает информацию об убийствах и пытках

Источник материала: Tut.by

Полгода назад Андрей Остапович работал следователем в одном из районных отделов Следственного комитета Минска, сам ходил на акции протеста, но вряд ли подозревал, что создаст инициативу бывших силовиков, которые по крупицам будут собирать информацию о тех, кто задерживает, бьет и даже убивает белорусов, не согласных с действиями властей. Именно этим сегодня занимается BYPOL, а еще поддержкой действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов. При этом МВД в большинстве случаев предоставленную BYPOL информацию называет фейком.

Как раз вчера инициатива выложила напутственную речь якобы экс-главы МВД Юрия Караева по случаю его ухода с должности. До этого BYPOL опубликовал расследование , посвященное событиям 11 ноября на «Площади перемен», выступление нынешнего замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и другие записи, наделавшие много шума.

TUT.BY рассказывает, кто стоит за инициативой BYPOL и как она работает.



Силовики на женском марше 29 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что такое BYPOL и как появился проект?

Инициатива BYPOL создана бывшими сотрудниками Следственного комитета и МВД, которые выступают против политики Александра Лукашенко, собирают данные о нарушениях силовиков, призывают действующих сотрудников переходить на свою сторону.

В конце августа 2020-го следователь одного из районных отделов СК Минска Андрей Остапович написал рапорт об увольнении, в котором указал, что не поддерживает действия власти по разгону и избиению мирных демонстрантов, призвал к проведению новых честных и справедливых выборов, после этого в отношении него началась проверка, и он решил покинуть Беларусь .

Оказавшись в Польше, Остапович решил создать инициативу, которая объединит силовиков, не согласных с действиями белорусских властей. Первыми к инициативе присоединились бывший следователь по особо важным делам УСК по Гродненской области Игорь Лобан, бывший оперуполномоченный уголовного розыска мозырской милиции Владимир Жигарь и бывший старший оперуполномоченный Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми минской милиции Матвей Купрейчик. В октябре на встрече со Светланой Тихановской было заявлено о создании инициативы BYPOL.

Сколько человек в проекте и какие у него основные задачи?

Инициатива раскрывает данные только о трех бывших сотрудниках, мы указали их выше (в марте стало известно, что Остапович покинул команду). Имена остальных в BYPOL не называют «в целях обеспечения конспирации».

— Мы смело можем заявить о том, что в настоящий момент BYPOL включает несколько сотен человек, — говорят представители инициативы. — К нам также обращается большое количество гражданских лиц, которые оказывают колоссальную поддержку и помощь.

Основной офис BYPOL находится в Варшаве, есть офисы и в других городах Польши, других странах Евросоюза, где бывшие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры обрабатывают поступающие данные (в основном — в телеграм-канал проекта) о нарушениях в правоохранительной системе. Представители BYPOL помогают бывшим силовикам уехать из страны, если им угрожает опасность, таких случаев было около 30. При этом в BYPOL отмечают, что инициатива не является фондом и не оказывает материальную поддержку уволившимся сотрудникам.



Неизвестные в штатском задерживают минчанина в июле 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Напротив, мы призываем силовиков, разделяющих наши взгляды, сотрудничать с нами, оставаясь внутри системы. Как можно заметить, это приносит результаты, — говорят представители инициативы.

Таким образом, информацию о том, что происходит в системе, BYPOL получает как от действующих, так и от бывших сотрудников. Некоторые данные удается получить в базах данных, в этом инициативе помогают айтишники, которые сотрудничают с BYPOL. Информация также поступает от других общественных проектов, например, «23.34» — об административных задержаниях участников протеста, из «Единой книги регистрации преступлений» — информация о нарушениях со стороны силовиков.

Данные о сотрудниках, причастных к нарушениям, представители BYPOL передают в ЕС (через офис Светланы Тихановской) и рассчитывают, что это может привести не только к персональным санкциям, но и к запрету на поставку спецсредств для белорусских силовиков.

В феврале Тихановская инициировала создание Ситуационно-аналитического центра на базе BYPOL, который будет выполнять следующие задачи:

стратегическое планирование и разработка тактических действий по восстановлению в Беларуси законности и правопорядка;

сбор и анализ оперативно-значимой информации, в том числе о протестной активности в Беларуси;

координация действий активных групп, инициатив и организаций;

консультирование и поддержка объединений активистов для обеспечения их безопасности;

вовлечение и взаимодействие с действующими сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур;

нейтрализация угроз независимости Беларуси.

Бюджет BYPOL не раскрывается. Технику для работы проекта помогли купить белорусы, которые живут за границей, и фонд солидарности BySol. Представители инициативы, которые публично рассказывают о своей деятельности, обратились за политическим убежищем.

Почему силовики покидают службу и много ли таких случаев?

Пик отставок пришелся на лето-осень 2020 года, но это не означает, что процесс остановился, говорят в BYPOL.

— Некомплект, который сейчас в МВД составляет около 10%, уже давно не могут заполнить, — считают представители инициативы. — На оставшихся сотрудников свалилась колоссальная нагрузка. В такие силовые подразделения, как ОМОН, вербуют срочников, которые только-только окончили школу, отслужили 1,5 года в армии, после чего сразу же становятся бойцами элитного подразделения. Последнее время сотрудники покидают службу непублично, поскольку сейчас публичное увольнение из силовых структур — гарантия преследования. Основателю BYPOL Андрею Остаповичу пришлось бежать в Россию, где его задержали сотрудники ФСБ. Андрею удалось сбежать в лес, где он сумел скрыться от преследования и в дальнейшем добрался в Польшу. В настоящее время разыскивают и остальных публичных представителей BYPOL. В слитом разговоре по делу Бондаренко можно услышать , что в микроавтобусе Роман подвергся избиениям после его слов о службе в воинской части 3214 (внутренние войска, спецназ. — Прим. TUT.BY).



Судят бывшего милиционера Дмитрия Кулаковского. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также в качестве примера можно привести дело бывшего милиционера Дмитрия Кулаковского, он осужден на два года «химии» за оскорбление неизвестного ему сотрудника милиции. Во время отбытия административного ареста на Окрестина находился в нечеловеческих условиях , в знак протеста глотал металлические предметы. В суде Кулаковский заявил:

— Считаю, что дело в отношении меня сфабриковано из-за увольнения по убеждениям из органов внутренних дел. До 18 августа 2020 года я работал начальником отдела уголовного розыска Заводского РУВД. После событий в августе понял, что работать дальше не смогу по моральным принципам. Открыто выразил свою гражданскую позицию, в сентябре выложил фото (милицейской формы на фоне мусорки. — Прим. TUT.BY). Предполагаю, что сотрудники УСБ решили меня проучить, показать оставшимся сотрудникам, что не стоит увольняться, потому что вот что с ними будет — вот как появилось это дело. Меня держали 27 суток (в изоляторе. — Прим. TUT.BY), от меня требовали признать, что я пытался продать информацию о сотрудниках милиции, я отказался. Содержали в нечеловеческих условиях , 25 суток провел в карцере без лекарств и медпомощи.

Как BYPOL проверяет информацию о нарушениях силовиков?

Представители инициативы говорят, что источники получения информации раскрыть не могут, так как зачастую присутствует угроза личной безопасности людей, которые предоставили материалы.

— Вместе с тем отметим, что для нас важна наша репутация, поэтому фактчекингу мы уделяем особое внимание. Единая книга регистрации преступлений — действенный инструмент. По обратной связи мы оцениваем проект положительно, как заслуживающий доверия со стороны действующих силовиков. Примечательно, что многие действующие сотрудники обращаются к нам для уточнения, не попали ли он в следующую редакцию Единой книги регистрации преступлений.



Задержание на женском марше 19 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

BYPOL не поддерживает идею тотального разгона сотрудников правоохранительного блока. По мнению представителей инициативы, правоохранительные органы должны покинуть лишь те, кто совершил преступления. На смену существующим офицерским собраниям должны прийти профсоюзы, реально защищающие права сотрудников.

— Фиксация преступлений и установление лиц, их совершивших, оказывает колоссальное влияние на настроения внутри системы, — считают в BYPOL. — При этом следует отметить, что сама по себе фиксация преступлений не является «волшебной пилюлей» и не приведет к переменам. Однако вкупе с иными направлениями нашей деятельности и усилиями гражданского общества приведет к желаемой цели.

Самые громкие факты, которые раскрыл BYPOL. И как на них отреагировало МВД?

Представители BYPOL отмечают, что на связь с ними выходят не только рядовые, но и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, благодаря чему удалось получить аудио разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит о Сергее Тихановском, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: «Мы раскачаем эту власть», позволяют допустить, что речь идет о Тихановском.



Юрий Караев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще одна знаковая запись, которую опубликовала инициатива BYPOL, — аудио, на котором человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает, что Александр Тарайковский погиб от резиновой пули , которая «прилетела ему в грудь» (изначально в МВД заявляли, что Тарайковский погиб от взрыва самодельного устройства, которое было у него в руках), также на записи ведется речь о том, что белорусские силовики получили на вооружение российский пистолет Ярыгина, и о том, как стоит вести себя с протестующими. Подчеркивается, что «главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия»:

— Как президент говорил, что если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, нанесите ему что-то в таком, ну, виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают «коктейли Молотова», — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране.



Николай Карпенков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На той же записи звучит идея «сделать лагерь»:

— Лагерь, ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится.

Отметим, что независимая фоноскопическая экспертиза подтвердила , что голос на записи принадлежит Николаю Карпенкову, получить комментарий у него лично TUT.BY не удалось.

Кроме того, BYPOL опубликовал свое расследование по факту смерти Романа Бондаренко. В материалах отмечается , кто именно принимал участие в потасовке в районе «Площади перемен», какие сообщения сотрудники Центрального РУВД, куда доставили Романа, передавали скорой помощи, а также отсутствие алкоголя у Бондаренко.



В день смерти Романа Бондаренко минчане принесли цветы и свечи в память об умершем. Фото: TUT.BY

Самая частая реакция МВД на информацию BYPOL — заявление о том, что это фейк. Известен только один факт, когда в милиции заявили о том, что будет проводиться проверка — речь о видео из Фрунзенского РУВД , где 12 августа 2020 года избивали задержанных на акциях протеста, некоторые задержанные узнали себя.

— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка, — заявил первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко. — Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы.

С тех пор прошло более двух месяцев, о результатах проверки ничего не известно.