Определен суд, который рассмотрит дело четырех доверенных лиц Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Уголовное дело в отношении в отношении доверенных лиц бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановский будет рассматривать суд Железнодорожного района Гомеля, сообщили в областном суде.

Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, 5 августа 2020 года провели встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.

"Гомельский областной суд определил, что дело о подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций, будет по существу рассматривать суд Железнодорожного района Гомеля", - сообщили Sputnik в пятницу в суде. Оно поступило в областной суд из Генпрокуратуры в минувший четверг.

Следователи установили, что обвиняемые планировали захватить здания местной вертикали, а на место глав исполкомов и райисполкомов назначить своих лиц. Кроме этого, одному из обвиняемых инкриминировано публичное оскорбление представителей власти – сотрудников милиции.

Как ранее сообщала генпрокуратура, правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность и задержали обвиняемых в период с 6 по 8 августа 2020 года. С тех пор они находятся под стражей.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь также направила в адрес Генпрокуратуры Литвы запрос о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Документы на Тихановскую

Напомним, что 2 марта Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской . В пятницу, 5 марта, Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, обсуждать запрос об экстрадиции Тихановской власти страны не намерены. Он добавил, что "быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование" (запрос Беларуси о выдачи Тихановской – Sputnik).

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