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Необычный сюрприз для мамы одного из солдат-срочников

05.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину!  Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из солдат-срочников.

Никита Кирейка  накануне Всемирного женского дня посетил маму на рабочем месте

Руководство базы отметило бойца за службу и решило дать возможность лично встретиться с родным человеком. Военнослужащий 50-й смешанной авиабазы уже через месяц  демобилизуется, тем не менее, такая встреча стала приятной неожиданностью. 

Галина Кирейка, мама военнослужащего: "Это неожиданно, я не знала, муж скрывал, я так понимаю, что знал, но не сказал. Повзрослел сыночек мой любимый, возмужал, а так, в принципе, не изменился. Он любитель таких сюрпризов: подарки, поздравления на 8 Марта, на день рождения, на День матери".

 
 
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Совсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину!  Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из...
 
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