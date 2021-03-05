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Никита Кирейка накануне Всемирного женского дня посетил маму на рабочем месте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Необычный сюрприз для мамы одного из солдат-срочников Совсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину! Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из...

Совсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину! Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из солдат-срочников.Руководство базы отметило бойца за службу и решило дать возможность лично встретиться с родным человеком. Военнослужащий 50-й смешанной авиабазы уже через месяц демобилизуется, тем не менее, такая встреча стала приятной неожиданностью.