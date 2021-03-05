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Необычный сюрприз для мамы одного из солдат-срочников
05.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину! Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из солдат-срочников.
Никита Кирейка накануне Всемирного женского дня посетил маму на рабочем местеРуководство базы отметило бойца за службу и решило дать возможность лично встретиться с родным человеком. Военнослужащий 50-й смешанной авиабазы уже через месяц демобилизуется, тем не менее, такая встреча стала приятной неожиданностью.
Галина Кирейка, мама военнослужащего: "Это неожиданно, я не знала, муж скрывал, я так понимаю, что знал, но не сказал. Повзрослел сыночек мой любимый, возмужал, а так, в принципе, не изменился. Он любитель таких сюрпризов: подарки, поздравления на 8 Марта, на день рождения, на День матери".
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Совсем скоро весенний праздник - 8 Марта! И мужчины в форме уже поздравляют прекрасную половину! Необычный сюрприз организовали военные для мамы одного из...
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