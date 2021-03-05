В Барановичах прокуратура подала исков на 5,2 тысячи рублей за надписи на домах и остановках

Источник материала: Tut.by

Шесть исков на 5,2 тысячи рублей подала Барановичская прокуратура за надписи и рисунки на домах, сообщает пресс-служба прокуратуры .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Кадр из фильма «Чистое искусство»

Суд уже удовлетворил иски в пользу ЖРЭУ города Барановичи и местного водоканала. Все средства, затраченные на устранение надписей, которые «художник» нанес на фасады жилых домов и стену технического здания, взысканы с виновного в полном объеме.

Кроме того, прокуратура предъявила иск к местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил стекло служебного автомобиля Барановичского РОВД. Виновный добровольно возместил причиненный ущерб.

В суд также поступил иск на 4,2 тысячи рублей. В ответчиках — три человека, которые, сообщает прокуратура, в ноябре 2020 года разрисовали 12 остановок в новом микрорайоне города.