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В Барановичах прокуратура подала исков на 5,2 тысячи рублей за надписи на домах и остановках

05.03.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть исков на 5,2 тысячи рублей подала Барановичская прокуратура за надписи и рисунки на домах, сообщает пресс-служба прокуратуры.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Кадр из фильма «Чистое искусство»

Суд уже удовлетворил иски в пользу ЖРЭУ города Барановичи и местного водоканала. Все средства, затраченные на устранение надписей, которые «художник» нанес на фасады жилых домов и стену технического здания, взысканы с виновного в полном объеме.

Кроме того, прокуратура предъявила иск к местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил стекло служебного автомобиля Барановичского РОВД. Виновный добровольно возместил причиненный ущерб.

В суд также поступил иск на 4,2 тысячи рублей. В ответчиках — три человека, которые, сообщает прокуратура, в ноябре 2020 года разрисовали 12 остановок в новом микрорайоне города.

 
 
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