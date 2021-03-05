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В Барановичах прокуратура подала исков на 5,2 тысячи рублей за надписи на домах и остановках
05.03.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шесть исков на 5,2 тысячи рублей подала Барановичская прокуратура за надписи и рисунки на домах, сообщает
Суд уже удовлетворил иски в пользу ЖРЭУ города Барановичи и местного водоканала. Все средства, затраченные на устранение надписей, которые «художник» нанес на фасады жилых домов и стену технического здания, взысканы с виновного в полном объеме.
Кроме того, прокуратура предъявила иск к местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил стекло служебного автомобиля Барановичского РОВД. Виновный добровольно возместил причиненный ущерб.
В суд также поступил иск на 4,2 тысячи рублей. В ответчиках — три человека, которые, сообщает прокуратура, в ноябре 2020 года разрисовали 12 остановок в новом микрорайоне города.
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Некоторые иски уже оплачены виновными.
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