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Умер легендарный основатель могилевского зоосада Георгий Малиновский
05.03.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер легендарный основатель могилевского зоосада и директор профессионального агролесотехнического колледжа им. Орловского Георгий Малиновский. Он ушел из жизни 5 марта. Георгию Малиновскому было 78 лет,
Георгий Николаевич Малиновский родился 9 декабря 1942 года в селе Бричаны Бричанского района Молдавской ССР. В 1969-м окончил Могилевский педагогический институт по специальности «история и обществоведение».
Последние 33 года — с 1987-го — Георгий Малиновский работал директором Могилевского государственного ордена Трудового Красного Знамени профессионального агролесотехнического колледжа им. Орловского. Он основал и известный в Беларуси и за ее пределами зоосад, который является уникальным местом содержания диких и одомашненных животных, птиц, а также учебную лабораторию при колледже.
Благодаря Малиновскому в колледже появилась музейно-историческая экспозиция под открытым небом, посвященная освобождению Могилева и деревни Буйничи: на территории колледжа откопали дзот.
Малиновский награжден орденом Почета, медалью «За трудовые заслуги», нагрудным знаком «За заслуги в развитии профтехобразования», многочисленными почетными грамотами правительства. Он заслуженный работник образования, «Человек года» Могилевщины — 2002, внесен в Книгу славы Могилевщины в 2009 году. С 2013 года Георгий Малиновский является Почетным гражданином Могилева — на площади Звезд есть его именная звезда.
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Малиновский последние 33 года был директором агролесотехнического колледжа.
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