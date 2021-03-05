В Минске мужчина разбил молотком стекло в Доме правительства - его задержали

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина разбил стекла Дома правительства, его задержали на месте. Подробности сообщает МВД.

Вечером 3 марта в Минске мужчина подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла. Его заметил патрульный отряд, мужчину задержали.

Выяснилось, что ему 30 лет, он из Борисова. В МВД сообщают, что задержанный был в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием «править». Также он рассказал, что летом «ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны».

Задержанного отвезли в медучреждение, чтобы оценить его состояние, а материалы проверки передали следователям. Раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.