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В Минске мужчина разбил молотком стекло в Доме правительства - его задержали

05.03.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина разбил стекла Дома правительства, его задержали на месте. Подробности сообщает МВД.

Вечером 3 марта в Минске мужчина подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла. Его заметил патрульный отряд, мужчину задержали.

Выяснилось, что ему 30 лет, он из Борисова. В МВД сообщают, что задержанный был в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием «править». Также он рассказал, что летом «ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны».

Задержанного отвезли в медучреждение, чтобы оценить его состояние, а материалы проверки передали следователям. Раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 3 марта в Минске мужчина подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла. Его заметил патрульный отряд, мужчину задержали.
 
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