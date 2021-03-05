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На рабочем месте задержали врача Руслана Бадамшина. В январе его осудили на 15 суток, но он всё не отсидел
05.03.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 марта на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого в январе
— Руслан позвонил и предупредил, что его вызвали к начмеду и не исключено, что пришли за ним. Потом мне позвонил заведующий отделения и сообщил, что мужа забрали, — рассказала TUT.BY Татьяна Бадамшина.
Где сейчас находится ее муж и по какой причине его «забрали», Татьяна не знает.
В январе Руслана Бадамшина задержали по дороге из поликлиники и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда врач болел COVID-19, двое суток он провел на Окрестина, но после суда его отпустили. Ему осталось отбыть еще 13 суток ареста.
С августа 2020 года
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На рабочем месте задержали врача Руслана Бадамшина. В январе его осудили на 15 суток, но он всё не отсидел
5 марта на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого в январе осудили на 15 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщила его...
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