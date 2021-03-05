Вышинский будет отвечать за международное сотрудничество в СПЧ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский возглавил Комиссию по международному сотрудничеству Совета по правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Совета.

СПЧ сократил количество постоянных рабочих комиссий с 20 до 11 и переизбрал их председателей. Вышинский на посту руководителя Комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека сменил Александра Брода.

"Сегодня мы все чаще сталкиваемся с агрессивными попытками некоторых европейских стран задушить свободу слова. В связи с этим защита прав журналистов за рубежом может стать одним из ведущих направлений деятельности возглавляемой мною комиссии", - рассказал Вышинский.

Напомним, Вышинский, возглавлявший портал "РИА Новости Украина", больше года провел под стражей на Украине по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.