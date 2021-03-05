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Уголовное дело возбуждено в отношении ПЦ «Весна»
05.03.2021 17:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
ГУ по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции ЦА СК возбудило уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Его членов обвиняют в организации преступных действий.
Об этом
Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
На данное время в офисах и квартирах членов организации проходят обыски, правозащитников вызывают на допросы.
В Следственном комитете сообщают, что организация «Вясна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
На сайте сообщается, что по подобным обвинениям накануне были задержаны правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, «а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ «Весна» фактически обвиняют в террористической деятельности».
«Весна» никогда не являлась организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживала мирную реализацию гражданских и политических свобод. Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране», - отмечают в правозащитном центре.
Правозащитный центр требует от властей Беларуси:
Члены организации расценивают действия властей как «очередное преследование в связи с активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».
На фото - руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий. Фото TUT.BY
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ГУ по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции ЦА СК возбудило уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации...
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