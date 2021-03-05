Уголовное дело возбуждено в отношении ПЦ «Весна»

ГУ по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции ЦА СК возбудило уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Его членов обвиняют в организации преступных действий.

Об этом сообщили правозащитники на сайте.

Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

На данное время в офисах и квартирах членов организации проходят обыски, правозащитников вызывают на допросы.

В Следственном комитете сообщают, что организация «Вясна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

На сайте сообщается, что по подобным обвинениям накануне были задержаны правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, «а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ «Весна» фактически обвиняют в террористической деятельности».

«Весна» никогда не являлась организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживала мирную реализацию гражданских и политических свобод. Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране», - отмечают в правозащитном центре.

Правозащитный центр требует от властей Беларуси:

немедленно прекратить уголовное преследование в отношении ПЦ «Весна» и преследование членов нашей организации;

немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Весна» Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу, наших коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен других политических заключенных;

прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси;

гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

Члены организации расценивают действия властей как «очередное преследование в связи с активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».

На фото - руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий. Фото TUT.BY