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Как пойдет транспорт в Минске в понедельник 8 марта
05.03.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Понедельник, 8 марта, — официальный выходной день. Поэтому и городской пассажирский транспорт будет работать как в выходные,
8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.
В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий будут и такие перемены:
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Понедельник 8 марта - официальный выходной день. Поэтому и городской пассажирский транспорт будет работать как в выходные, сообщает «Столичный транспорт и связь».
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