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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравления с наступающим 8 Марта принимал женский коллектив поликлиники городского поселка Россь И в будни, и в праздники они всегда на страже нашего здоровья. Поздравления с наступающим 8 Марта принимал женский коллектив поликлиники городского поселка Россь...

И в будни, и в праздники они всегда на страже нашего здоровья. Поздравления с наступающим 8 Марта принимал женский коллектив поликлиники городского поселка Россь от председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Медики работали весь год в условиях пандемии, благодаря им удалось снизить количество заболевших в поселке. При этом особые слова благодарности и поздравления были адресованы местной санитарке Марте Шпак. Это единственная женщина в регионе, у которой не только весеннее имя. Она родилась 8 марта и проживает в Росси на улице 8 Марта.