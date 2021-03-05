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Награды победителям городского этапа конкурса "Женщина года - 2020"

05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления и благодарности самым активным, успешным и заботливым. В Минске накануне весеннего праздника наградили победителей городского этапа конкурса "Женщина года". Лучших определили в пяти номинациях. Всего в конкурсе участвовали 30 женщин. Среди них те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, воспитанию детей и образованию. Дипломы и памятные подарки вручил мэр столицы. А музыкальным поздравлением стало выступление хореографических коллективов и известных артистов.

Победители городского этапа представят нашу столицу в финале республиканского конкурса "Женщина года".

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравления и благодарности самым активным, успешным и заботливым. В Минске накануне весеннего праздника наградили победителей городского этапа конкурса...
 
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