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Награды победителям городского этапа конкурса "Женщина года - 2020"
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поздравления и благодарности самым активным, успешным и заботливым. В Минске накануне весеннего праздника наградили победителей городского этапа конкурса "Женщина года". Лучших определили в пяти номинациях. Всего в конкурсе участвовали 30 женщин. Среди них те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, воспитанию детей и образованию. Дипломы и памятные подарки вручил мэр столицы. А музыкальным поздравлением стало выступление хореографических коллективов и известных артистов.
Победители городского этапа представят нашу столицу в финале республиканского конкурса "Женщина года".
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Поздравления и благодарности самым активным, успешным и заботливым. В Минске накануне весеннего праздника наградили победителей городского этапа конкурса...
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