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Цветочный ажиотаж на улицах столицы

05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мимозы, тюльпаны, розы. Аромат весны и наступающего праздника - 8 Марта - ощущается во всех городах. Около двух сотен точек продажи цветов на улицах Минска. Прежде всего в многолюдных местах - рядом с остановками общественного транспорта и у входов в метро. Здесь можно приобрести "весну" в самых разных лепестковых вариантах. Хит продаж - пионоподобные тюльпаны.

Всего к празднику в цветочные магазины поступило около 50 тысяч роз и более 170 тысяч тюльпанов.

 
Теги: Минск
 
 
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Мимозы, тюльпаны, розы. Аромат весны и наступающего праздника - 8 Марта - ощущается во всех городах. Около двух сотен точек продажи цветов на улицах Минска. Прежде...
 
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