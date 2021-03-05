Цветочный ажиотаж на улицах столицы

Источник материала: БT

Мимозы, тюльпаны, розы. Аромат весны и наступающего праздника - 8 Марта - ощущается во всех городах. Около двух сотен точек продажи цветов на улицах Минска. Прежде всего в многолюдных местах - рядом с остановками общественного транспорта и у входов в метро. Здесь можно приобрести "весну" в самых разных лепестковых вариантах. Хит продаж - пионоподобные тюльпаны.

Всего к празднику в цветочные магазины поступило около 50 тысяч роз и более 170 тысяч тюльпанов.