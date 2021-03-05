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Сотрудники ГАИ поздравляют женщин-водителей с 8 Марта
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С наступающим праздником 8 Марта женщин-водителей поздравляют и сотрудники ГАИ. В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки и подарки. К поздравлениям присоединились и представители молодежных организаций.
Приятная неожиданность сегодня была и для женщин-водителей на Запорожской площади - сотрудники ГАИ Партизанского района также дарили подарки и улыбки.
Не остались без внимания и подарков и дамы-пешеходы. Для них также подготовили приятные сюрпризы.
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С наступающим праздником 8 Марта женщин-водителей поздравляют и сотрудники ГАИ. В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки и подарки. К...
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