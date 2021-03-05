Сотрудники ГАИ поздравляют женщин-водителей с 8 Марта

Источник материала: БT

С наступающим праздником 8 Марта женщин-водителей поздравляют и сотрудники ГАИ. В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки и подарки. К поздравлениям присоединились и представители молодежных организаций.

Приятная неожиданность сегодня была и для женщин-водителей на Запорожской площади - сотрудники ГАИ Партизанского района также дарили подарки и улыбки.

Не остались без внимания и подарков и дамы-пешеходы. Для них также подготовили приятные сюрпризы.